Marbach Der Alltag einer Gleichstellungsbeauftragten . . .

Marbach - Judith Raupp ist Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Ludwigsburg. Am Montagabend war sie zu Gast beim Marbacher Gesprächsrunden-Format „Fische im Tee“. Dessen Moderatoren Adrian Gieseler und Achim Seiter konnten drinnen im Café Provinz rund zwei Dutzend Gäste begrüßen – plus der akustischen Nutznießer, die draußen im Biergarten möglicherweise den Ausführungen lauschten. Die Gleichstellung von Männern und Frauen ist für Raupp eine Herzensangelegenheit. Die in dieser Funktion erst seit März 2019 tätige Frau, hat das Bedürfnis, das Thema innerhalb unserer Gesellschaft „sichtbar zu machen“. Diese Absicht jedenfalls nannte sie – verbunden mit ihrem Dank den beiden Fragestellern gegenüber – am Ende des Abends.