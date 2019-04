Marbach Der Abriss ist erst einmal ausgebremst

Marbach - Im Technischen Ausschuss hatte die Gruppe Puls keine Mehrheit gefunden für ihren Antrag, das Thema Abriss altes Kino zu vertagen. Am Donnerstagabend gelang es dann: Das Thema wird vertagt – verbunden mit dem Auftrag an die Verwaltung, einen externen Gutachter prüfen zu lassen, welche Nutzung in dem Gebäude im aktuellen Zustand zulässig ist. Danach soll dann entschieden werden, was weiter passiert. Die Option, etwas Geld in eine mögliche kleinere Sanierung zu stecken, wollten nur die Puls-Räte und CDU-Rat Ulrich Frech nicht ganz ausschließen. Alle anderen Gremiumsmitglieder waren sich einig: Investiert werden soll in das Gebäude nicht mehr.