Marbach Dekan will keine Homo-Paare segnen

In seiner Reaktion bezeichnet Ekkehard Graf das Schreiben Pantles als „unflätig“. Graf gibt an, er habe einen „Shitstorm“ mit Aggressionen und bösartigen Unterstellungen erlebt, nachdem Zeitungen die Pressemitteilung „verkürzt“ und „verschärft“ veröffentlicht hätten. Er sei in dieser Frage kein „Aktivist“. Vielmehr sehe er es als positiv an, dass es in der Landeskirche die beiden „widersprüchlichen“ Positionen gebe, „die wir miteinander aushalten und die beide ihre Existenzberechtigung haben“. Allerdings sei zu befürchten, dass die liberalen Kreise der Offenen Kirche „weiterbohren“. Es gehe darum, andersdenkende Pfarrer zu ermutigen, weiter von ihrer Gewissensfreiheit Gebrauch zu machen und auf der Liste anonym unterschreiben zu können. Die Initiative betone zudem „das große Ja Gottes zu allen Menschen“, unabhängig von deren sexuellen Orientierungen.

Genau diese Unterscheidung hält Klaus Pantle für „verlogen“. Er sieht Homosexuelle dadurch diskriminiert. „Man spricht uns die Existenzberechtigung ab“, sagt er und verweist auf die natürliche Gegebenheit der Homosexualität, die letztlich auf Gottes Schöpfung zurückzuführen sei.

Eine solche Begründung lässt hingegen Ekkehard Graf nicht gelten. Er bezweifelt, dass Homosexualität gottgewollt ist und verweist vor allem auf Paulus, der von „Formen der gefallenen Schöpfung“ spricht, wenn er im Brief an die Römer schreibt, dass „die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen“ haben und „in Begierde zueinander entbrannt“ seien „und haben Mann mit Mann Schande getrieben“ (Röm 1,27). Graf sieht im paulinischen Begriff der „Porneia“, der Unzucht, einen Abfall von Gott. Es sei für ihn unvereinbar, eine Verbindung zu segnen, die anhaltend im Zustand der Sünde verhaftet bleibe.

Dass der Staat die „Ehe für alle“ gutheiße, habe tiefe Verunsicherung bei Christen ausgelöst, heißt es in dem Pressetext der 335 Pfarrer. Zumal die Ehe biblisch eindeutig als „lebenslängliche Partnerschaft zwischen Mann und Frau inklusive einer sexuellen Gemeinschaft“ definiert sei, erklärt Ekkehard Graf im Gespräch mit dieser Zeitung. Den gesellschaftlichen Konsens zur „Ehe für alle“ lässt der Dekan als Argument nicht gelten: „Nicht alles, was unser Staat auf demokratischem Weg in Gesetzesform gießt, muss eins zu eins von einer Glaubensgemeinschaft übernommen werden.“ Ekkehard Graf verweist auf die Religionsfreiheit und darauf, dass beispielsweise Schulen großzügig mit islamischen Mädchen verfahren, wenn diese aus religiös-kulturellen Gründen nicht am Schwimmunterricht teilnehmen.