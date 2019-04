Marbach Defekter Öltank ruft die Feuerwehr auf den Plan

Marbach - Große Aufregung herrschte am Freitagabend bei den Anwohnern in der Marbacher Lerchenstraße. Der Grund: Beißender Geruch waberte durch die Luft. Die unangenehmen Ausdünstungen rührten daher, dass aus einem undichten Tank in einem Wohnhaus Öl heraussickerte – und auch in die Kanalisation schwappte. „Das waren aber nur geringe Mengen“, versicherte Alexander Schroth, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr in der Schillerstadt, gegen 20.45 Uhr direkt am Ort des Geschehens. Es bestehe weder für Menschen noch die Umwelt eine Gefahr, fügte er hinzu. Zu diesem Zeitpunkt waren er und seine Kameraden schon seit weit mehr als einer Stunde im Einsatz.