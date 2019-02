Marbach Das Ziel: In zehn Wochen zum ersten Triathlon

„Es ist unbeschreiblich, wenn die Rookies das erste Mal in Steinheim durch den Zielbogen laufen und Gänsehaut haben“, sagt Michael Rakers, der sich noch bestens an seinen eigenen ersten Zieleinlauf erinnert und den Rookies bereits in den vergangenen Jahren als Helfer zur Seite stand. Ebenso wie Heike Singer, die 2015 ihren ersten Triathlon absolviert hat und begeistert war von dem, „was man alles in einer Trainingsgemeinschaft erreichen kann“. Gemeinsam mit Triathlon-Profi Katja Fischer freuen sie sich auf die neue Gruppe. Fischer machte dieser beim Auftakt eines gleich deutlich: „Euer Leben wird sich in den nächsten zehn Wochen grundlegend ändern. Ihr werdet sehen: Ihr werdet schnell infiziert. Gerade geht die Grippe rum, aber der Triathlon-Virus ist schlimmer. Er packt einen einfach und reißt euch mit.“ Mitgerissen waren die neuen Rookies beim ersten Abend allemal.