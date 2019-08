Marbach Das Wein-Café Drilling soll Treffpunkt für Genussliebhaber werden

Marbach - Auch wenn sich der Himmel an diesem Mittwoch wolkenverhangen und düster zeigt und der Regen herunterprasselt – das Arrangement, das das Team der Weingärtner Marbach für das Pressegespräch auf der Terrasse aufgebaut hat, macht Lust auf mehr. Kommenden Mittwoch wird das Wein-Café Drilling zum ersten Mal öffnen. Von April bis Oktober wird die Weingärtner-Genossenschaft immer mittwochs und donnerstags von 14 bis 19 Uhr im Outdoor-Café bewirten, informiert Marketingchefin Annette Fiss. „Unsere Terrasse ist so schön geworden und kommt bei den Leuten sehr gut an, das wollen wir nutzen“, berichtet Fiss. Beim letzten Sundowner für dieses Jahr vergangenen Donnerstag sei sie proppenvoll gewesen. Eine letzte Bestätigung für die jüngsten Pläne. Man sei gerne Gastgeber. Und da man jetzt so ein Schmuckstück habe, sei die Idee gereift, die Freifläche nicht nur mit dem Sundowner sondern dauerhaft zu bespielen. Vorausgesetzt es regnet nicht. „Wenn die Drilling-Beachflagge an der Straße weht, dann ist geöffnet. Aber man muss nicht extra vorbeifahren, sondern kann auch auf unserer Homepage oder Facebook schauen.“ Zielpublikum sind Radfahrer und Wanderer, Senioren ebenso wie Familien. Das Außengelände bietet Kindern die Möglichkeit zum Toben. Darüber hinaus sind auch Spielmöglichkeiten angedacht.