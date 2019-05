Marbach Das Thema Verkehr hat viele Facetten

Marbach - Wo setze ich bei der Kommunalwahl meine Kreuze? Eine Frage, die zumindest die rund 140 Bürger beschäftigt, die am Donnerstagabend in den Gemeindesaal der katholischen Kirche gekommen waren. Gemeinsam mit der evangelisch-methodistischen Kirche und in Kooperation mit der Marbacher Zeitung hatte diese zur Diskussion mit Vertretern der Gemeinderats-Fraktionen eingeladen. Ein großes Thema, das sowohl Verwaltung wie auch Bürger tagtäglich beschäftigt, ist die Verkehrsbelastung – vor allem auf den Hauptdurchgangsstraßen.