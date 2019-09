Marbach „Das Opfer trägt niemals Schuld“

Der Präventionskurs setzte an eben diesem Punkt an. Worin sich Polizei und der Verband für Gewaltprävention einig waren: keine Waffen. „Ihr Puls ist auf 190 und sie sind voller Angst und Adrenalin gepumpt“, begründete Andrea Glück dies: „Der Einsatz von Waffen geht häufig schief. Im schlimmsten Fall entreißt der Angreifer diese und richtet sie gegen Sie.“

Wichtiger sei es, ein Gefühl zu entwickeln, sich im Notfall wehren zu können, so Präventionstrainer Ronald Schwab: „Da gibt es kaum Unterschiede zwischen Drinnen und Draußen.“ Zweifelnde Blicke bei so mancher Teilnehmerin. Die S-Bahn ist schließlich ein beengter Raum, spontan aussteigen geht nicht. „Das können Sie zum Vorteil nutzen“, erklärt Schwab und demonstriert dies sogleich mit seinem Kollegen Holger Hug. Dafür ist es auch nicht notwendig, viel Kraft oder Gewalt aufzuwenden. Als Hug ihm von hinten an die Brust fassen will, fasst Schwab schnell dessen Hand, dreht diese und zieht sie weiter in Richtung Boden. Hug geht in die Knie. Aber schafft das auch jemand mit nur 1,65 Meter? Das dürfen die Frauen gleich ausprobieren. Auch Finger lassen sich schmerzhaft biegen. „Wenn sie unter Stress stehen, entwickeln sie außerdem ungeahnte Kraft“, so Holger Hug. Der gesamte Körper darf eingesetzt werden.

Wie das aussehen kann, demonstriert ein Mädchen prompt. Sie schafft es, den Arm von Holger Hug, der sie locker um mehrere Köpfe überragt, auf Abstand zu halten und ihn in die Knie zu bringen – auch wenn sie am Ende selbst auf dem Boden sitzt. Wie das geht? Als er den Arm nach ihr ausstreckt, drückt sie diesen mit aller Kraft schnell an eine Haltestange – die Stange schafft Abstand und schmerzt: „Nutzen Sie den Überraschungsmoment!“ Soweit muss es aber nicht erst kommen, oft hilft alleine schon Aufmerksamkeit.

Hug stellt sich zur Demonstration nun dicht hinter eine brünette Frau, zu nah um sich noch wohlzufühlen. Was tun? Einfach einen Schritt zurückgehen und diesem mit Schmackes auf die Füße treten oder unverwandt ansprechen, wieso er denn so nahekommt. Das sollen auch die Umstehenden gerne mitbekommen – denn zu viel Aufmerksamkeit will wohl jeder Täter vermeiden: „Machen Sie besser vorher Theater, als dass sie schließlich wirklich in Bedrängnis kommen.“ Eine Handtasche kann als Puffer zwischen den Sitzplätzen benutzt werden, um einen Nachbarn auf Abstand zu halten. Jemand lässt sie nicht vom Sitz aufstehen? Zielstrebig die Beine heben und über den Sitz klettern oder über die Beine steigen – notfalls mit einem Arm sich Platz verschaffen, aber nicht rechtfertigen. Die Einstellung müsse lauten: „Nicht mit mir!“

Das ist auch möglich, wenn ich nicht selbst das Opfer bin, sondern nur sehe, wie eine andere Frau bedrängt wird, indem ich dies laut anspreche und zeige: Ich bin da. „Und was wirklich jeder tun kann, ist, die Polizei zu rufen und danach als Zeuge zur Verfügung zu stehen.“ Daran scheitere es nämlich oft, wenn es tatsächlich zum Strafverfahren kommt. Allen Tipps und Vorsichtsmaßnahmen zum Trotz gibt es aber eine Maxime, so Andrea Glück: „Das Opfer trägt niemals irgendeine Schuld.“