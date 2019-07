Marbach Das neue Museum für alle nimmt Form an

Das unterstreicht einmal mehr, dass es sich bei Fritz Genkinger um einen Künstler von großem Renommee handelt. Darauf wies auch Manfred Knappe in seiner Ansprache vor rund 70 Besuchern hin. Das Museum richte sich sowohl an die Bürger vor Ort, aber auch an Kunstinteressierte aus der ganzen Welt, sagte der zuständige Architekt und Vorsitzende des Freundeskreises Fritz Genkinger. „Denn die Bilder von ihm hängen über die ganze Welt verteilt“, erklärte Knappe, der sich besonders darüber freute, dass mit Ilse Kopp die Witwe des 2017 verstorbenen Malers eigens zum Richtfest aus Münsingen angereist war. Dort, auf die Schwäbischen Alb, war Genkinger in den 90er-Jahren gezogen. Bis dahin hatte er in Rielingshausen gelebt – was dann auch die besondere Verehrung in Marbach für ihn erklärt, die nun mit dem Museum in Stein gegossen wird. Der Bürgermeister der Schillerstadt, Jan Trost, erhofft sich dadurch große Effekte für die Kommune. Das moderne und ansprechende Haus bereichere die Museumslandschaft in der Altstadt. Nach der Fertigstellung könne man mit sieben Museen aufwarten. „Damit weisen wir pro Kopf gesehen eine höhere Museumsdichte als unsere Hauptstadt Berlin aus“, sagte Jan Trost. Das sei ein entscheidender Faktor. Denn die Städte im wohlhabenden Baden-Württemberg stünden im Wettbewerb um Kunden und Besucher. Man müsse zukunftsfähige Museen und Kulturangebote im Portfolio haben. „Ich denke, dass uns das mit dem neuen Fritz Genkinger Kunsthaus gut gelingt“, sagte er. Das dürfte Manfred Knappe nur unterstreichen, der von einem „weiteren Leuchtturmprojekt im neuen Museumsquartier von Marbach“ und einem „Kunsthaus für uns alle“ sprach.