Marbach Das Mathe-Abi erntet am FSG kaum Kritik

Allerdings seien die Aufgaben in Baden-Württemberg nicht die gleichen wie in Bayern, wo es massive Kritik am zu schweren Mathe-Abi gehagelt hatte. „Es gibt einen Pool an Aufgaben, aus dem sich die Bundesländer bedienen, und die auch noch etwas modifiziert werden können“, erklärt die Organisatorin der Prüfungen. Möglicherweise habe man auf die ganz schweren Aufgaben verzichtet, weil in diesem Jahr zum ersten Mal der wissenschaftliche Taschenrechner zum Einsatz kam, „der nicht ganz so viel kann wie sein Vorgänger“. Daher habe es aus ihrer Sicht und auch aus der der Mathe-Kollegen keine „unlösbaren“ Aufgaben gegeben. „Das war alles sehr solide.“