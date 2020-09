Marbach Das Grüne muss ins Braune – für die Umwelt

Bei der Vorstufe Orange gibt es noch eine Wahlmöglichkeit, erklärt Katja Heine: Man könne das, was nicht reingehört, selber aussortieren und in die Restmülltonne werfen oder eine kostenpflichtige Sonderleerung beantragen, die je nach Behältergröße mindestens 30 Euro kostet. Bei Rot ist auch diese Wahlmöglichkeit verwirkt. Da führt an der teuren Sonderleerung kein Weg mehr vorbei. Das Ganze funktioniert übrigens in Echtzeit: Vor Ort eingescannt, landet die Information direkt im System und auch bei den Müllwerkern in ihren Fahrzeugen. Kontrolliert werden stichprobenartig auch die Behälter, die noch auf Privatgrund stehen, also nicht geleert werden sollen. „Wir dürfen die Grundstücke betreten und können uns auch ausweisen“, betont der Biomüll-Scout.

Die Marbacher sind zumindest an diesem Tag und in dieser Ecke der Stadt jedoch die reinsten Musterschüler. Nur einmal muss Tim Krawczyk die gelbe Banderole „ausreichend“ zücken, zweimal zieht er eine Plastiktüte – einmal mit Vesperbrot, einmal mit Radieschen gefüllt - aus dem Biomüllverkehr und verteilt dennoch ein Lob in Form der grünen Banderole, weil sonst alles bestens aussieht. In diesem Fall sortiert der Scout flink selber: Brot und Radieschen zurück in die braune, Plastikbeutel in die schwarze Tonne daneben. Eine ältere Frau, die einige Häuser weiter gerade vor der Tür steht, als der Kontrolleur in ihre Biomülltonne schauen will, verkündet nicht ohne Stolz: „Bis ondenei lauter Bio! I pack’s au ei!“

Überhaupt scheinen die grünen Banderolen das Zeug zu einem gewissen Statussymbol zu haben, zumindest ließen viele die gerne dran, verrät Katja Heine. Nach dem Motto: Sieh her, lieber Nachbar, bei mir ist alles tipptopp! In aller Öffentlichkeit mit der roten Karte oder vielmehr Banderole als Umweltsünder entlarvt zu werden, dürfte den meisten dagegen eher peinlich sein . . .

Die Umwelt war übrigens auch einer der Gründe, warum Krawczyk, der vorher auf dem Wertstoffhof gearbeitet hat, sich als Biomüll-Scout beworben hat. Denn auch wenn eine Plastiktüte im großen braunen Behälter nicht viel zu sein scheint und bei der letzten Analyse 2017 nur knapp drei Prozent sogenannter „Störstoffe“ gefunden wurden – das sind immerhin knapp 900 Tonnen pro Jahr. Ziel ist maximal ein Prozent.

Und was darf jetzt alles in die Biomülltonne, damit daraus Kompost und Biogas wird? Obst- und Gemüseabfälle, vertrocknete Zimmerpflanzen, auch Papiertaschentücher oder Küchenpapier in kleinen Mengen und – anders beim Kompost im eigenen Garten – gekochte Speisereste. Das dürfen auch kleine Mengen von Fleisch oder Fisch sein. Allerdings: Einige der Tonnen weisen deutliche Spuren kräftiger Nagezähne auf. Ein Einbruchsversuch von Ratten, um an den begehrten Inhalt zu gelangen. Vielleicht ist das mit dem Fleisch also doch keine so gute Idee. Und der Stein zwischen Deckel und Behälter zur „Belüftung“ , der mancherorts zu sehen ist, übrigens auch nicht.