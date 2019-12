Sandra Richter, Direktorin des Deutschen Literaturarchivs Marbach: „Das Fest verträgt nicht zu viel Glanz“

Die Frage lautet also: „Welche literarischen Perlen begleiten mein Weihnachten?“ Und tatsächlich empfindet Sandra Richter die biblische Erzählung als grundlegend, als „frohe Botschaft“, die es zu bewahren gilt, „sonst wäre Weihnachten nicht, was es ist“. Gleichwohl steige ein „gewisses Aber“ auf, und das sei angesichts des ständigen möglichen Scheiterns von Liebe, Frieden und Gerechtigkeit in der Welt auch angemessen, denkt sie, hält aber trotz alledem der rettenden Botschaft der Geburt des Gottessohns die Treue. „Es ist ja nicht so, dass die frohe Botschaft etwas Beliebiges oder Unverbindliches in sich trägt – jemand ist für das Heil der Welt am Kreuz gestorben“, sagt die Geisteswissenschaftlerin, die in einem protestantischen Elternhaus groß geworden ist und sich nach wie vor als Christin sieht, wenn auch mit agnostischen Zügen.