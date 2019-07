Marbach Das Ende für das Kindernest in Sicht

Schon jetzt ist hingegen beschlossene Sache, dass die Eltern in den konventionellen Einrichtungen für die Betreuung von unter Dreijährigen ab September tiefer in die Tasche greifen müssen. Das entschied der Gemeinderat bei sieben Gegenstimmen von den Grünen und der Gruppe Puls sowie einer Enthaltung von Ute Rößner von der SPD. Hendrik Lüdke von Puls sprach sich unter anderem deshalb dagegen aus, an der Gebührenschraube zu drehen, weil die Sätze in Marbach ohnehin schon gepfeffert seien. In Winnenden müsse man für einen Ganztagesplatz beispielsweise 533 Euro bezahlen, „bei uns sind es 627 Euro, also fast 100 Euro mehr“, sagte Lüdke. „Wir sind hier in einem oberen Bereich. Insoweit ist die Erhöhung aus unserer Sicht überhaupt nicht gerechtfertigt“, betonte er.