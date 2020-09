Marbach Das Bad öffnet wieder – mit Einschränkungen

Was die Tickets angeht, so hat man sich seitens der Stadt Folgendes überlegt: Die noch gültigen Jahreskarten und nach der Schließung am 17. März abgelaufenen Jahreskarten gelten automatisch ein halbes Jahr länger. Dies werde beim Einlass ins Hermann-Zanker-Bad entsprechend überprüft, daher muss die Jahreskarte nicht offiziell verlängert werden. Bei einem Bad-Besuch wird vermutlich keine Voranmeldung nötig sein. „Da unsere Besucherzahlen in der Regel nicht so hoch sind, werden wir versuchen, es so hinzubekommen. Ein Reservierungs- oder Online-System lohnt sich nicht“, so Wunschik. „Es ist problemlos machbar, dass der Schwimmmeister die Begrenzung auf im laufenden Betrieb überwacht.“