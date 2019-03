Marbach Citymanager kommt auf den Prüfstand

Marbach - An der Personalie ist längst noch kein Knopf dran. „Wir sind bei dem Thema ganz am Anfang“, hebt der Erste Beigeordnete Gerhard Heim sogar ausdrücklich hervor. Und doch hat die mögliche Anstellung eines Citymanagers schon den politischen Diskurs erreicht. So hatte CDU-Mann Ulrich Frech in seiner Haushaltsrede betont, dass eine solche Position für eine Stadt von der Größe Marbachs „oversized“ und „keinesfalls notwendig“ sei. Man darf also gespannt sein, in welche Richtung die Diskussion am Donnerstag im Verwaltungsausschuss gehen wird, wo das weitere Vorgehen in Sachen Innenstadtentwicklung auf der Tagesordnung steht. Denn ein Punkt ist dabei auch das mögliche Engagement eines Citymanagers.