Ein Taxi kann man sowohl in den frühen Morgenstunden wie auch am späten Abend bestellen, Voranmeldungen sind per E-Mail unter taximarbach@gmail.com und taxicitymarbach@gmail.com oder telefonisch unter 01 62 9 22 43 28 und 01 78 8 06 74 35 möglich. „Wir teilen uns die Schichten“, erklärt Mehmet Akcai. „So können wir so gut wie rund um die Uhr Fahrten anbieten“, ergänzt Ercan Ekinci. Oft stehen die beiden Fahrer auch am Marbacher Bahnhof und warten dort auf Kundschaft.