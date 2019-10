Marbach „Chinesenzeichen“ weisen den Weg

Die Teilnehmer selbst kamen wie ihre Fahrzeuge aus den unterschiedlichsten Jahrgängen. Max Hammerichhausen etwa trat als Beifahrer mit seinem Vater in der Kategorie Oldtimer mit einem BMW E30 325e an. Die Veranstaltung sei „wie eine Schnitzeljagd, nur eben mit dem Auto“. In erster Linie stände der Spaß an Autos, Spaß am Autofahren und am Rätsellösen im Vordergrund. Mancher Teilnehmer dagegen war sich über seine Rolle dagegen noch etwas unschlüssig. Gefahren wurde „weil der Papa beschlossen hat, dass die nächste Generation jetzt ran muss“. Dementsprechend herrschte auch im Vorfeld leichte Nervosität über die Premiere – die aber sowohl Fahrer wie auch Beifahrer durchweg gut über die Bühne brachten.