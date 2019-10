Marbach Chemnitzer Messerattacke hat ein Nachspiel

Drei Tage nach der Tat veröffentlichte - den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zufolge - ein Beamter der Justizvollzugsanstalt Dresden den Haftbefehl gegen einen Tatverdächtigen. In der Anklage vom April dieses Jahres wirft sie ihm vor, die Unterlage unerlaubt mit dem Handy abfotografiert und weitergeleitet zu haben, wodurch sie letztlich in den sozialen Medien landete und zigfach weiterverbreitet wurde. Für die Anklagebehörde ist dies eine Verletzung von Dienstgeheimnissen in Tateinheit mit verbotenen Mitteilungen über Gerichtsverhandlungen. Das Strafgesetzbuch sieht in ersterem Delikt eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren vor.