Marbach Chatprotokolle bringen Spannendes zutage

Marbach - Nach dreiwöchiger Pause ist am Montag der Prozess am Landgericht Heilbronn gegen vier Männer aus Marbach fortgesetzt worden, die am 1. Juli des vergangenen Jahres nachts in der Fußgängerzone nahe dem Torturm auf einen Polizisten beziehungsweise eine Polizistin eingeschlagen und -getreten haben sollen. Dem 22-jährigen Hauptangeklagten wird unter anderem versuchter Totschlag vorgeworfen. Am fünften Verhandlungstag standen folgende Fragen im Fokus: Inwieweit kann den beiden zur Tatbeihilfe Angeklagten etwas nachgewiesen werden? Wie unterscheiden sich die Zeugenaussagen vor Gericht von jenen beim Polizeiverhör? Und was hat die Datenauswertung der sichergestellten Handys der vier Angeklagten ergeben?