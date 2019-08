Marbach „Charlotte“ debütiert als Hochzeitskutsche

Bei ersten Testfahrten hat sich das Lastenrad bewährt. Geplant ist nun, am Samstag, 31. August, den Startschuss für Ausleihen zu geben. Feierlich in der Fußgängerzone mit Aktionen rund um alternative Verkehrsmodelle. Kaffee und Kuchen werden zugunsten des Lastenrads verkauft, Probefahrten auf dem Schulhof der Marbacher Uhlandschule angeboten. „Es braucht ein wenig Gewöhnung. Selbst wer sonst viel Rad fährt, macht am Anfang automatisch eine Bewegung nach rechts. Nach 30 Sekunden Übung hat man das aber drin“, sagt Andreas Sieber. Das Lastenrad ist für Privatleute und Gewerbetreibende gedacht, die es jeweils für einen ganzen Tag ausleihen und nutzen können. Die Anmeldeplattform soll bis Ende August ebenfalls online sein, Reservierungen sind auch jetzt bereits per E-Mail möglich. Auch Testfahrten sind machbar, geplant sich zudem Trainingstage am 14. und 28. September in der Marktstraße. Mietstation wird ab September zu den üblichen Öffnungszeiten die Buchhandlung Taube in der Wendelinskapelle sein. „Sie hat sich da als erstes angeboten“, begründet Andreas Sieber.