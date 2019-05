Marbach Chancen auf Neubaugebiet sind weiter intakt

Ziel sei, dass in dem Areal 150 bis 200 Marbacher mit einem weniger prall gefüllten Geldbeutel ein Zuhause finden, erklärt Jan Trost. In dem Gebiet, das man abschnittsweise erschließen will, sollen etwa 600 Wohneinheiten hochgezogen werden für insgesamt rund 1000 bis 1200 Frauen, Kinder und Männer. Der Anteil an bezahlbaren Immobilien würde demnach bei um die 15 Prozent liegen.