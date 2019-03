Marbach Bunte Meute entert Rathausschiff

„Wo ist denn der Fasching?“, will die bunte Gestalt, erinnernd an Pippi-Langstrumpf, auf der Bühne wissen. Wie-Pippi, man könnte meinen, es sei Claudia Freude, fragt den Seeräuberkapitän. Der ist schlau: „Ein buntes Programm gibt’s und Spiel und Spaß an sechs betreuten Spielstationen.“ Und er erklärt noch, es sei unter anderem der ehrenamtlichen Organisation Peter Vosselers und dem Einsatz des Jugendhausteams vom planet-x zu verdanken. „Marbach HaNo!“ wirft der Pirat dem kindlichen Publikum zu. Die inzwischen voll besetzte Halle zündet kreischenden Applaus. Mitgetanzt wird beim Guggenspaß der Sulmanafetza. Staunen darf man über Danceperformance der TSC-Gruppen und Solisten. Die haben unterschiedliche Choreografien einstudiert, mal im Modernstil, auch einen Überraschungsmarsch durch den Saal gibt es, dazu klassischen Karnevalsschautanz. Letzteren zeigen zudem die Mistelhexen Neckarweihingen mitsamt Mariechen in Glitzeruniformen.