Marbach BUND: Natur kommt bei Gartenschau zu kurz

Angeregt hatten er und seine Kollegen beispielsweise, die Quelle am Mühlweg freizulegen und dann offen laufen zu lassen. Die Naturfreunde können sich auch vorstellen, brach liegende Weinbergterrassen zu reaktivieren. An den Hängen könnten Eidechsenbiotope geschaffen werden. Die Tiere „könnten ein Markenzeichen für die Winzergenossenschaft oder private Winzer werden“. Ein Gewinn wäre es aus Sicht des BUND auch, Altarme am Neckar auszubaggern oder entsprechend zurechtzuschieben. „Das ist leider in den vergangenen 30 Jahren aus der Mode gekommen“, stellt Joachim Lösing fest und verweist auf den hohen Nutzen solcher Öko-Nischen am Fluss. Profitieren könne die Umwelt zudem davon, die Auenvegetation am Neckar wiederherzustellen. Das hätte zur Folge, dass sich Spezies wie Wasseramseln, Fischadler, Störche, Unken, Salamander und viele andere Arten zwischen Marbach und Benningen ansiedeln würden. Denkbar sei ferner ein Beobachtungsturm aus Holz am Rand der renaturierten Flussaue. Dem BUND-Team schwebte darüber hinaus vor, eine Seilbrücke über die Neckarinsel hinweg zu spannen, „damit vor allem junge Leute für so etwas nicht in die Alpen oder nach Neuseeland fahren müssen“.