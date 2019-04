Marbach Breite Zustimmung für den Citymanager

Grünes Licht hat die Marbacher Verwaltung von den Stadträten für das weitere Vorgehen in Sachen Entwicklungskonzept „Perspektive Innenstadt“ bekommen. Was die Neugestaltung der Fußgängerzone angeht, gab es sogar ein einstimmiges Ja. Im Mai werden gelungene Innenstädte besichtigt, außerdem soll ein Planungsbüro vor der Sommerpause beauftragt werden. Bis zum 31. Juli soll ein Betreiber für die geplante Nahwärmeversorgung beauftragt werden. Fünf mögliche Anbieter seien angeschrieben worden, informierte der Erste Beigeordnete Gerhard Heim in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Ziel sei es, den ersten Bauabschnitt, der nicht in der Fußgängerzone liege, im Sommer 2020 in Betrieb zu nehmen.