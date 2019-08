Marbach Brand in Flüchtlingsunterkunft

Marbach - Meterhohe Flamme und starker Rauchgeruch: In der Flüchtlingsunterkunft am Marbacher Bahnhof ist in der Nacht vom Donnerstag gegen 4 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Der Container stand zwischenzeitlich in Vollbrand, wie Alexander Schroth, der Kommandant der Feuerwehr Marbach, auf Nachfrage dieser Zeitung mitteilt.

Drei Personen wurden laut Polizei verletzt: Ein Bewohner sprang aus einem Fenster, ein weiterer und ein Feuerwehrmann erlitten eine Rauchgasvergiftung. Die Verletzten wurden in eine Klinik gebracht und befinden sich laut Feuerwehr nicht in Lebensgefahr. Ein Bewohner wird vermisst.