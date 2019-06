Marbach/Bowling Nominierung fürs Nationalteam ruft Freudentränen hervor

Dass das bei der 14-Jährigen der Fall ist, erkennt man nicht nur an ihrer kostspieligen Ausstattung, unter anderem mit den auf ihre Finger angepassten Bowlingbällen. Da ist vor allem die einstudierte Technik: So blickt sie beim Wurf nicht auf die Pins, sondern auf die Auflage- und Überlaufpunkte auf der Bahn. Kleine Markierungen, die Freizeitbowlern nicht einmal auffallen dürften. Der von ihr geworfene Ball dreht sich dazu elegant so zwischen die vorderen Pins, dass diese reihenweise umfallen. Wurf für Wurf. Der Anlauf mit abschließendem Rutschen des Standbeins, die Arm- und Schulterhaltung – alles ist bis ins Details durchdacht. Und es wird weiter getüftelt. Im Sommer arbeitet Celine Lüdecke daran, vom Vier- auf den Fünf-Schritt-Anlauf umzustellen und die Schulter gerade zu halten. All das kostet Zeit, weshalb solche Veränderungen zwischen den Saisons angegangen werden.

„Mein Ziel ist es, mich weiter zu verbessern, um einmal mit zur Europameisterschaft fahren zu können“, sagt die 14-Jährige. Das ist nicht einfach, denn von den zwölf Jugend-Nationalspielerinnen werden nur vier nominiert. Dazu kommen zwei Ersatzspielerinnen, die zuhause auf Abruf bereitstehen. Als Neuling im Nationalteam sei es also „unwahrscheinlich“, es im nächsten Jahr zur EM zu schaffen. „Für 2021 habe ich aber Hoffnung“, sagt die Marbacherin, die am Friedrich-Schiller-Gymnasium die 8. Klasse besucht. Für wichtige Turniere wird sie von der Schule freigestellt. „Da gab es bisher nie Probleme, da sind wir dem FSG sehr dankbar“, macht Jens Lüdecke deutlich. Zeit für weitere Hobbys bleibe neben dem Bowling, der Mittagsschule und den Hausaufgaben kaum, meint seine Tochter, die beim Bowling umso mehr aufblüht.

163 Punkte warf sie in der abgelaufenen Saison im Schnitt pro Partie. Zum Vergleich: 2016 waren es noch 130. Es ist der Mittelwert aus den 181 absolvierten Spielen in der Liga, bei Turnieren und Meisterschaften. „Der Wert ist okay, ich bin damit sehr zufrieden, denn es sind ja auch die Spiele eingerechnet, in denen es manchmal gar nicht läuft“, schätzt sie ein. 300 ist die Maximalpunktzahl, die pro Durchgang zu schaffen ist, sofern man ausschließlich Strikes wirft. Der Traum, das zu schaffen, etwa wie ihr 18-jähriger Vereinskamerad Marcel Kraft, ebenfalls Jugend-Nationalspieler, besteht: „Mein bisheriger Rekord waren 259 Punkte.“