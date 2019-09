Marbach/Bottwartal Wo Vergangenheit und Gegenwart aufeinandertreffen

In der Martinskirche in Großbottwar

machte der Architekt und ehrenamtliche Beauftragte des Landesdenkmalamtes, Markus Pantle, eine Führung. Gezeigt wurde unter anderem das Epitaph der Freiherren von Dachröden, ein Grabdenkmal. Johann Phillipp Franz von Dachröden verlor innerhalb von drei Tagen seine gesamte Familie. Seine Ehefrau Caroline von Dachröden starb im Februar 1740 im Alter von 29 Jahren im Kindbett. Der fünfjährige Sohn starb noch am selben Tag wie seine Mutter. Auch die neugeborenen Zwillinge wurden nur zwei Tage alt. Das Netzgewölbe im Chor zeigt als mittlere Figur die Gottesmutter Maria mit dem Jesuskind. Flankiert wird sie von zwei Figuren, dem heiligen Martin und dem heiligen Januarius. Sankt Martin ist der Kirchenheilige, ihm ist die Kirche geweiht.

In Mundelsheim bot die hell erleuchtete Kilianskirche

meditative Musik und Stille mit einer Broschüre zur Selbsterkundung im eigenen, gewünschten Tempo des Denkmalbesuchers. Kirchengemeinderat Paul Möhrer war vor Ort und beantwortete alle Fragen. Die Kirche ist reich mit farbenprächtigen Wandmalereien ausgestattet, diese wurden vermutlich durch die Reformation übertüncht und blieben so erhalten. Freigelegt wurden sie über Kirchenrenovierungen ab 1892 bis 1977. Die Sanierung der Kirche und der Fresken erfolgte zwischen 2014 und 2016. In verschiedenen Darstellungen sind der Marienzyklus, der Zehn-Gebote-Zyklus, das Weltgericht sowie die Kilianslegende im Chor zu sehen.

Hans Dietl, Steinmetz und Restaurator, zeigte zum Tag des offenen Denkmals die St. Georgskirche in Kleinbottwar.

Mit viel Herzblut und Engagement zeigte er den Denkmalbesuchern die neuesten Ergebnisse der Gruftuntersuchung der Kirche. Auch Fenster und bildhauerische Arbeiten wurden ausführlich besprochen. Den Altar des Hans Leinberger aus dem Jahr 1505 sowie das Leben und die Herkunft des Meisters erklärte Hans Dietl. Vor Ort machte er eine Ölvergoldung mit der jeweiligen Farbfassung.

In Marbach war die Ölmühle Jäger

aus dem Jahr 1906 als Kulturdenkmal für alle geöffnet. Frank Böhme war der Ansprechpartner für alle technischen Fragen zum Thema Ölproduktion. Aus Raps, Lein, Mohn und Bucheckern wurden hier Öle gepresst. Manfred Widler zeigte eine „Schneckenpresse“ und presste aus fünf Kilogramm Leinsamen zwei Liter Leinöl.