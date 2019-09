Marbach/Bottwartal „Wir wollen wahrgenommen werden“

Sandra Sturmann aus Großbottwar fährt am Freitag mit ihren zwei Kindern (zwei und fünf Jahre), Verwandten und Freunden nach Stuttgart auf die Demonstration, um im Block von Parents for Future mitzulaufen. Ihrer Meinung nach ist es wichtig, dass auch Eltern und Familien sich für den Klimaschutz einsetzen und die Schüler und Studenten unterstützen. „Ich streike nicht nur als Privatperson, sondern auch als Mutter zweier Kinder und als Unternehmerin“, erklärt die Selbstständige, die als Change-Management-Consultant und systemischer Coach arbeitet. Was erhofft sie sich von ihrer Teilnahme? „Wir müssen Druck auf die Politik ausüben, damit diese mehr Maßnahmen gegen den Klimawandel ergreift.“ So solle sie zum Beispiel Mikroplastik in Kosmetik verbieten. Für die Zukunft wünscht Sandra Sturmann sich, dass „noch eine breitere Öffentlichkeit gemeinsam auf die Straße geht - Eltern, Unternehmer, Jugendliche. Eben #ALLEFÜRSKLIMA“. Die Bewegung solle noch diverser werden.