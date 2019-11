Marbach/Bottwartal Wer kümmert sich um den Klimaschutz?

Wobei manchen Kommunen schon die Mitgliedschaft in der Lea ausreicht. Großbottwar

etwa ist seit einigen Jahren dabei, wie der Bürgermeister Ralf Zimmermann erläutert. „Die Agentur bietet kostenlose Energieberatungen für die Bürger an, das wird sehr gut angenommen. Die Lea steht uns außerdem als Berater zur Verfügung.“ Eine eigene Stelle hat die Storchenstadt nicht. „Das auf eine Stelle zu bündeln, wäre sicherlich wünschenswert, aber das Thema Energiesparen ist Teil unserer ganzen Verwaltung.“ Es werde auf den jeweiligen Stellen gelebt und es gebe auch Schulungen für die Mitarbeiter. „Wenn wir sanieren, ist es für uns selbstverständlich, auch energetisch zu sanieren“, so Zimmermann.

Marbach

hat wiederum einen anderen Weg eingeschlagen. Die Schillerstadt lässt sich vom Büro Bauphysik 5 in Sachen Klimaschutz unter die Arme greifen. „Ein Energieberater bietet bei uns auch für Benningen, Erdmannhausen und Affalterbach Sprechstunden an, in denen die Bürger Infos rund ums Bauen, Sanierern, Dämmen und auch über die entsprechenden Fördermittel bekommen“, informiert die Erste Beigeordnete Franziska Wunschik. Die sechs Termine pro Jahr werden immer Anfang des Jahres bekannt gegeben und „werden sehr gut angenommen“. Das Ingenieurbüro aus Backnang sei auch bei städtischen Neubauten und Sanierungen mit an Bord, untersuche Gebäude energetisch und erstelle Energieberichte für die Stadt.