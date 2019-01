Marbach/Bottwartal Wer Käse will, muss auch das Plastik nehmen

Marbach/Bottwartal - Flaschenberge an einsamen Stränden, riesige Flächen von Plastikmüll in den Ozeanen und Mikroplastik im Fischfilet auf unserem Teller. Die Unmengen an Plastikmüll, die in jeder Sekunde produziert werden, machen immer mehr Menschen Sorgen. So auch Elisabeth Böckmann aus Steinheim. Aus diesem Grund versucht sie, ihren Verpackungsmüll zu reduzieren und unverpackte Lebensmittel zu kaufen. Im Kaufland Steinheim ist die 68-Jährige mit ihrem Plan allerdings an eine Grenze gekommen, wie sie in einem Brief an die Geschäftsführer, der der Marbacher Zeitung vorliegt, beschreibt: „Ich ärgere mich über die Käsetheke. In unmittelbarer Nähe dieser ‚Frischetheke’ gibt es zig Meter verpackte Ware in sauberen übersichtlichen Kühlschränken. Gehe ich zur Frischetheke in der Hoffnung auf aromatischen Käse vom Stück, finde ich hunderte Stücke in Frischhaltefolie verpackt. Es glänzt und glitzert nur so im Licht der Theke. Auf meine Bitte, mir ein Stück vom Laib abzuschneiden, bekomme ich zur Antwort, das ginge nicht und die Anordnung die Theke so zu managen käme ,von oben‘. Ich könne ja nach Ludwigsburg fahren. Da gebe es einen Unverpacktladen.“