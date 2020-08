Forst im Bottwartal Waldarbeiter haben viel zu tun

Personell gut ausgestattet sieht sein Revier der Förster Jürgen Weis, der den Hardtwald mit seinen sieben Mitgliedskommunen Marbach, Benningen, Erdmannhausen, Murr, Steinheim, Pleidelsheim und Freiberg betreut. „Wir haben vier Waldarbeiter, lernen aber gerade einen fünften ein.“ Ein Arbeiter gehe in zwei Jahren in den Ruhestand – das Ziel sei, bei fünf Mitarbeitern zu bleiben. Dass der Klimawandel für Mehrarbeit im Wald sorgt, erlebe er seit Jahren. „In meinem Betrieb bearbeiten wir 60 bis 70 Prozent Holz aus zufälliger Nutzung.“ Das sei vor allem Schadholz aus Stürmen und Schädlingsbefall. „Wir reagieren nur noch“, klagt Weis. Der Wandel zeige sich am Fichtenbestand – der habe Mitte der 1990er-Jahren noch bei rund 40 Prozent gelegen, jetzt mache er nur noch 20 Prozent des Gesamtbestandes im Hardtwald aus. Aktuell seien die Mitarbeiter damit beschäftigt, das befallene Fichtenholz so schnell wie möglich aus dem Wald zu entfernen. „Die Hitze setzt den Bäumen zu – es war ein Glücksfall, dass kürzlich 30 Liter Regen fielen.“ Nach dem Sturm Sabine habe sein Team bereits Holz weggebracht – deshalb gebe es in diesem Jahr nur rund 800 Festmeter Borkenkäferholz. Im Vorjahr lag die Menge laut Weis bei circa 1600 Festmetern. Das Wegräumen bereite Arbeit, das sei aber mit verbesserten technischen Hilfsmitteln und dem Fachpersonal zu schaffen. „Wir sind ein sehr gutes, über Jahrzehnte eingespieltes Team.“