Marbach/Bottwartal Volksbank schließt kleine Filialen

Ab Jahresbeginn 2020 gibt es die kleinen Filialen nicht mehr. Zum 1. September habe man die Privatkundenbetreuung in vier Teilmärkte gegliedert, so der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Ludwigsburg, Thomas Palus. „Weg von der bisherigen Zentralisierung am Haupthaus entstehen im Herzen unserer Teilmärkte künftig umfassende Dienstleistungszentren am König-Wilhelm-Platz in Marbach sowie an den Standorten in Bietigheim, Ludwigsburg und Vaihingen.“ Durch die Schaffung dieser dezentralen Strukturen im Privatkundenmarkt wolle man dem Kundenwunsch nach hochwertiger persönlicher Beratung in akzeptabler Entfernung vom Wohnort entgegenkommen.