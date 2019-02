Marbach/Bottwartal Viele Busse fahren nicht

Beim Busverkehr in der Region Marbach und Bottwartal kommt es am Dienstag zu erheblichen Einschränkungen, denn die privaten Busgewerbe werden bestreikt. Betroffen ist die Linie 443, die zwischen Marbach und Ludwigsburg verkehrt. Auch die Fahrten mit der Nummer 456 zwischen Marbach und Wolfsölden werden an diesem Tag bestreikt. Ebenso müssen die Fahrgäste, die den Bus zwischen dem Marbacher Bahnhof und dem Hörnle nehmen wollen (Linie 457), eine Ausweichmöglichkeit finden. Von dem Streik, zu dem die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi aufgerufen hatte, sind außerdem die Linien 460 zwischen Beilstein und Marbach, 461 von Winzerhausen über Großbottwar nach Marbach und die Linie 462 zwischen Marbach und Beilstein betroffen.