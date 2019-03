Marbach/Bottwartal Viele Alarmierungen verlangen viel Verständnis

Intern ist es die Aufgabe des Kommandanten, für seine Mannschaft zu sorgen. „Bei langen Einsätzen arbeiten wir auch mit Ablösungen für die Kameraden“, erklärt Alexander Schroth. Und wenn die Helfer mehr als vier Stunden im Einsatz sind, bekommen sie eine Verpflegung, damit sie bei Kräften bleiben. Allerdings ist neben der körperlichen Anstrengung auch die psychische Belastung nicht zu unterschätzen, beispielsweise, wenn die Feuerwehr zu einem schweren Verkehrsunfall gerufen wird. So wie beispielsweise zu dem Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge am Steinbruchtunnel am 1. März, bei dem eine Frau getötet wurde. „Wir achten darauf, dass junge, unerfahrene Kollegen bei solchen Einsätzen nicht an vorderster Front sind“, sagt Schroth. Denn derart schwere Einsätze können für die Feuerwehrleute „lebensprägend sein“, so der Kommandant weiter. Manchmal treten Probleme schon zwei Tage nach einem dramatischen Einsatz auf, manchmal auch erst fünf Jahre später, „wenn das Maß voll ist“. Damit es gar nicht so weit kommt, kann sich ein Kommandant an das Einsatznachsorgeteam des Landkreises wenden und um psychologische Betreuung für den Kameraden bitten. In seinen sechs Jahren als Kommandant hat Schroth dieses Angebot aber noch nie in Anspruch nehmen müssen.