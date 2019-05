Marbach/Bottwartal „Überraschend hübsch und bequem“ nach Marbach

Nun trat der Zug mit den honorigen Gästen seine Rückfahrt nach Beilstein an. Vorne an der Lok wurde ein Kranz in den Marbacher Stadtfarben und mit der Inschrift „Gruß aus Marbach“ befestigt. Die Fahrt musste recht lange gedauert haben, an jeder Station wurden die „Exzellenzen“ von dem jeweiligen Ortsvorstand begrüßt. In Steinheim wurden sie gar durch eine Ausstellung der dortigen Möbelindustrie geschleust. An anderen Stationen trugen Kinder Gedichte vor oder „liebliche Töchter“ reichten Wein. In Beilstein erwartete dann die geladenen Gäste ein Festmahl, wie der Bottwarthal-Bote schrieb. Es ging „unter großem Andrang der jubelnden Bevölkerung im Festzug“ zu einem Gasthof.