Marbach/Bottwartal Trotz Hitzewelle: aktuell kein Feuerverbot

Treten extreme Trockenperioden ein, erhöht sich insbesondere in Waldgebieten und Waldnähe, aber auch auf Grünflächen und in Parks, die Brandgefahr. Deshalb wird auch ohne Erteilung eines Feuerverbots an den gesunden Menschenverstand appelliert, in diesen Zeiträumen nichts Entflammendes – wie Zigaretten oder offene Feuer – aufgrund des möglichen Funkenschlags, in den betroffenen Bereichen zu nutzen. Sollte es zu einem Feuerverbot kommen, wird dies über die Medien (Amtsblatt, Mitteilungsblatt, örtliche Zeitungen, Aushänge, Websites) mitgeteilt. Auch das Land- und Forstamt sowie die Feuerwehr sind eine gute Anlaufstelle. Betroffene Veranstaltungsorte und -betreiber kommunizieren ein Verbot meist direkt mit den Besuchern.