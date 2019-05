Marbach/Bottwartal Ticker: Wahlen am 26. Mai

Am Sonntag, 26. Mai, wählen die Baden-Württemberger den Gemeinde- beziehungsweise Ortschaftsrat und den Kreistag. Je nach Wohnort kommen noch die Wahlen des Bezirksbeirats und der Regionalversammlung des Verbands der Region Stuttgart dazu. Gleichzeitig findet auch die Europawahl statt. Wie ist die Stimmung in den Wahllokalen, wann gibt es die ersten Ergebnisse? Welche Kandidaten haben sich durchgesetzt? Die Marbacher Zeitung hält Sie am Sonntag und den Tagen danach mit ihrem Ticker auf dem Laufenden.