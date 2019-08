Marbach/Bottwartal Schwere Gewitter im Anmarsch

Marbach/Bottwartal Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für den Raum Marbach in der Zeit von Sonntag, 18 Uhr bis Montag, 4 Uhr vor schwerem Gewitter. Am Abend und in der Nacht zu Montag ziehen teils schwere Gewitter von Südwesten her auf, heißt es auf der Homepage des DWD. In Verbindung mit den Gewittern treten orkanartige Böen bis 110 Stundenkilometern, heftiger Starkregen (30 mm) in kurzer Zeit und Hagel (zwei Zentimeter) auf.