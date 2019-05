Marbach/Bottwartal Pegelstände sinken wieder

In Marbach an der Schleuse stieg der Wasserstand von unter drei auf 5,80 Meter an. In Benningen standen am Mittwoch die Schiffsanlegestelle und die Zufahrt zum Motorbootclub unter Wasser. „Auch der alte Sportplatz ist mal wieder mit Schlamm überzogen“, so Bürgermeister Klaus Warthon, der sich wie die Fußballer auf den neuen Kunstrasenplatz freut, der weiter oben angelegt wird. Warthon hat selbst am Mittwochabend noch nach dem Wasserstand zwischen Marbach und Benningen geschaut: „In der Senke kommt der Neckar immer schnell raus, das war aber nicht der Fall, sonst hätte die Straße gesperrt werden müssen.“