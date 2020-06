Marbach/Bottwartal Mit der Corona-Krise auf Stimmenfang?

Die kritischen Nachfragen zur Anzeigenschaltung in Amtsblättern haben inzwischen dazu geführt, dass man in einigen Gemeinden zusammen mit dem Nussbaum-Verlag nochmals über das Thema diskutieren möchte. In Affalterbach gibt es laut Aussage von Bürgermeister Steffen Döttinger zwar Redaktionsstatuten, die Wahlwerbung untersagten, doch: „Im konkreten Fall war das im Anzeigenteil und auch keine Wahlwerbung.“ Man erwäge dennoch, gemeinsam mit dem Verlag zu überlegen, wie man mit so einer politischen Meinungsäußerung in Zukunft umgehe. Und Klaus Warthon meint: „Es ist gut, dass man auf diese Art mal für das Thema sensibilisiert wird, sich die Anzeigen genauer anzuschauen.“ Zuvor habe es dafür keinen Anlass gegeben.