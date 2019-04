Marbach/Bottwartal Mehr Durchblick bei der Kommunalwahl

Das Engagement der einzelnen Kandidaten ist bislang sehr unterschiedlich. Einige haben sich sofort eingetragen, als sie die Nachricht von der Redaktion erhalten haben. Andere haben noch gar nicht reagiert. Was die Gemeinden angeht, so sind die Frauen und Männer, die sich in Marbach und Erdmannhausen aufstellen lassen, besonders fleißig (siehe Schaubild). In Marbach entfallen von den 39 Eingetragenen alleine 15 auf die CDU und 14 auf die SPD. In Erdmannhausen sind die Kandidaten der CDU (10) und der Freien Wähler (9) an der Spitze unter den 31, die die Fragen beantwortet haben. Aus Benningen hat sich bis Redaktionsschluss noch niemand eingetragen, auch aus Beilstein haben bis jetzt nur zwei Personen das Formular ausgefüllt (beide FDP).