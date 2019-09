Marbach/Bottwartal Maroder Kirchturm: Wurde gepfuscht?

In der evangelischen Kirchengemeinde der Urmenschstadt versucht man, den neuen Schaden ganz sachlich zu analysieren. „Unsere Baustelle ist das Fachwerk am Turm und über dem Schiff die teilweise zerstörten Auflager der Dachsparren auf den Mauern“, erklärt Dieter Henninger, Vorsitzender des Bauausschusses. Das Fachwerk sei in den 1950er Jahren erstmals freigelegt und 1985 sowie 2009 „teilweise unsachgemäß“ instand gesetzt worden. „Dadurch haben Feuchtigkeit und Pilzbefall das Holz schwer geschädigt.“