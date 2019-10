Marbach/Bottwartal Kraft der Sonne wird nur schwach genutzt

So macht es die Stadt Marbach. Und auch in Sachen Fotovoltaik scheint die Schillerstadt den Nachbarkommunen voraus zu sein: Auf sämtlichen öffentlichen Gebäuden sind nach Angaben des Bürgermeisters Jan Trost Fotovoltaikanlagen installiert – insgesamt 20. Zudem hat sich die Stadt 2015 am Solarpark Königsbronn im Landkreis Heidenheim beteiligt. Trost sagt deutlich: „Fotovoltaik ist ökologisch und ökonomisch sinnvoll und existenziell wichtig für die Zukunft“. In einem nächsten Schritt möchte der Bürgermeister Gespräche mit den Nachbarkommunen suchen. Er wolle weitere Möglichkeiten wie zum Beispiel einen interkommunalen Solarpark oder Fotovoltaikanlagen auf Freiflächen diskutieren.