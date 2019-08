Marbach/Bottwartal Klimaneutralen Wein durch Kompensation?

Seit Herbst 2009 gibt es ein Deutsches Institut für Nachhaltige Entwicklung DINE an der Hochschule Heilbronn. Es hatte ursprünglich die Aufgabe, Forschung und Bildung im Bereich des nachhaltigen Wirtschaftens in den Schwerpunkten Weinwirtschaft, Logistik und Tourismus zu betreiben und zu fördern. DINE versteht sich als Plattform für den Dialog zwischen allen Beteiligten im wirtschaftlichen Prozess rund um die nachhaltige Entwicklung im Bereich Tourismus und Bildung, Logistik und eben auch in der Weinbranche. Nach Untersuchungen des DINE werden in Deutschland im Schnitt bis zu 1,4 Kilo Kohlendioxid pro Liter Wein freigesetzt. International liegt die Bandbreite zwischen 1,5 und 6 Kilo pro Liter Wein. Aber wie wird ein Wein klimaneutral? Geht das überhaupt? Wenn trotz aller Maßnahmen die CO2-Bilanz noch positiv ist, kann das nicht zu vermeidende CO2 kompensiert werden. Kompensation bedeute, heißt es in einer Pressemitteilung von DINE, dass irgendwo auf der Erde diejenige Menge an CO2 nicht freigesetzt oder gebunden wird, die im Unternehmen als Überhang entsteht. Etwa durch Aufforstung. Wälder entziehen der Atmosphäre etwa zehn Tonnen des Gases pro Hektar und Jahr. „Erst wenn die Nettosumme aller Emissionen Null ist, darf von „klimaneutralem Wein“ gesprochen werden.“