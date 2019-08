Marbach/Bottwartal - Im Verbreitungsgebiet der Marbacher Zeitung sind durch das Unwetter in der Nacht zum Samstag keine größeren Schäden entstanden. Das teilten die Polizeipräsidien Ludwigsburg, Aalen und Heilbronn auf Nachfrage der Marbacher Zeitung mit. Laut Yannick Garbe, dem Wetterexperten der Marbacher Zeitung,fielen durchschnittlich in Marbach und dem Bottwartal nur zwei bis drei Liter Regen. In Oberstenfeld seien es 2,6 Liter, in Mundelsheim 3,6 Liter gewesen. Am Weinsberger Kreuz habe es Sturmböen und umgestürzte Schilder auf der Autobahn gegeben. "Wir sind noch einmal mit einem blauen Auge davon gekommen", fasst der Oberstenfelder zusammen. Der Deutsche Wetterdienst hatte vor Starkregen mit bis zu 50 Litern pro Quadratmeter, Sturmböen bis rund 100 km/h sowie größerem Hagel gewarnt. Neue Gewitter können sich in Marbach und Umgebung in der Nacht auf Montag bilden, sagt Yannick Garbe mit Blick in die Zukunft.