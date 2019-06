Marbach/Bottwartal In den Weinbergen läuft fast alles rund

Und die Triebe wachsen ordentlich. „Bei dieser Witterung fast zehn Zentimeter am Tag“, so WG-Chef. Deshalb seien die Wengerter gerade auch „ein bissle im Stress“. Aber die Weingärtner sind auch sehr zufrieden, denn das Wetter spielt bislang richtig gut mit. „Wir haben typisches Sommerwetter. Es regnet immer mal wieder, aber nicht zu heftig.“ Außerdem sei man von Unwettern und auch von Schädlingen verschont geblieben, berichtete Matthias Hammer noch Anfang der Woche. Am Donnerstag wendete sich allerdings das Blatt ein wenig. „Am Lemberg hat es uns ziemlich erwischt“, sagt der WG-Chef am Freitag über den Hagel. „Es sind deutliche Schäden, wie schlimm es ist, ist aber noch schwierig, abzuschätzen.“ Als WG habe man allerdings den Vorteil, „dass wir so viele verschiedene Lagen haben und so ein Unwetter in der Regel nur einen ganz kleinen Teil erwischen kann“. Heißt: „Wir sind natürlich komplett lieferfähig.“