Marbach/Bottwartal Gute Stimmung im ganzen Bottwartal

Zum nunmehr zweiten Mal hatte sich der DRK-Ortsverein in Murr im alten Bahnhof eingerichtet. „Früher waren wir immer im Hartwald, aber hier können wir den Gästen auch bei schlechtem Wetter ein Dach über dem Kopf bieten“, sagt Bereitschaftsleiter Stefan Scheuerle. Die Ersthelfer lockten die Gäste mit schmackhaften Grillhähnchen und zeigten sich mit den hohen Besucherzahlen zufrieden. „Wir haben wirklich perfektes Wetter erwischt“, sagt Scheuerle. „Da sind viele Leute unterwegs.“

Der OGV Marbach hat seit Jahren ein echtes Alleinstellungsmerkmal: Makrelen vom Holzkohle-Grill. Auch in diesem Jahr konnte der Traditionsverein wieder mit den schmackhaften Meerestieren aufwarten. Wer sich noch eine Makrele sichern wollte, musste schnell sein, denn sie waren bereits nach der Mittagszeit restlos ausverkauft. „Es läuft wirklich super“, freut sich der Erste Vorsitzende Jens Engewald. „Nicht nur der Fisch, auch unsere Thüringer Bratwürste kommen sehr gut an.“ Freunde der Blasmusik kamen in Kirchberg voll auf ihre Kosten. Auch in diesem Jahr hatte der Musikverein zur traditionellen Hocketse im Musikerheim geladen und die Gäste strömten bereits morgens in Scharen herbei. „Wir spielen eine Mischung aus Blasmusik, Pop und Schlager. Das kommt bei den Gästen immer sehr gut an“, kommentiert der Erste Vorsitzende Ralph Teschke.