Marbach/Bottwartal Gewinnt ihr Adventskalender?

Der Lions Club- Adventskalender ist ausverkauft - pünktlich zum 1. Dezember startet die tägliche Ziehung der Gewinnzahlen. Alle, die Glück haben, können ihren Preis in diesem Jahr bei der Buchhandlung Taube in der Marktstraße in Marbach abholen. Hinter jedem Türchen wartet eine Überraschung: Angefangen von Weinpaketen über Gutscheine bis hin zu Tickets reicht die Palette. Und hinter der 24 wartet dann der Hauptgewinn, eine Fahrt zu den Passionsspielen in Oberammergau. Die Gewinne stammen allesamt von Betrieben, Firmen und Dienstleistern aus dem Bottwartal und werden für den Kalender gespendet. Jeder Lionsclub- Adventskalender hat eine Nummer, jeden Tag gibt es eine oder mehrere Gewinnummern. Diese finden Sie täglich in der Marbacher Zeitung sowie im Internet beim Lions Club Bottwartal.