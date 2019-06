Die Regenfälle in den vergangenen Wochen haben den Pflanzen auf dem Feld gut getan. Trotzdem gebe es immer noch ein Defizit an Niederschlägen, weiß Blattert. „Bei uns im Bottwartal war es verhalten – im Rems-Murr-Kreis und in Richtung Ostalb hat es stärker geregnet.“ Regional gebe es starke Unterschiede.