Marbach/Bottwartal Geschichte des Hammermörders lebt auf

Die Zeugenaussagen seien so widersprüchlich gewesen, dass es für die Beamten schwer wurde. „Jeder hat gesagt, nie und nimmer“, bis Poehlke nach der vierten Tat in Rosenberg genau beschrieben wurde. „Das wollte man einfach nicht glauben“, blickt Helmut Fischer zurück, auch als die Uniform Poehlkes in einem Ludwigsburger Schließfach nach dem vierten Überfall gefunden wurde.

Dieser konnte die gefundene Uniform, die Sturmmaske und einen an sich adressierten Brief nur mühevoll erklären. Die Zeit lief aber gegen ihn, denn es war klar, dass das BKA genau seine Waffe als Tatwaffe identifizieren würde. Er meldete sich krank und erschien acht Tage lang nicht zum Dienst. Dann sei man ausgerückt, so der frühere Kommissar, und habe im Wohnhaus die Leichen der Frau und des älteren Sohnes entdeckt. Mit seinem jüngeren Sohn setzte sich Norbert Poehlke nach Süditalien ab, wo er ihn und schließlich sich selbst am Strand erschoss.

„Er hat wirklich sehr viele Fehler gemacht“, blickt der Besigheimer zurück, so habe Poehlke zum Beispiel in Läden mit Geld in kleinen Scheinen nur so um sich geworfen. Womöglich war der Auslöser der Tod seiner Tochter, die nach der ersten Tat an einem Gehirntumor starb. Damals habe die Familie alles versucht und Geld eingesetzt, das aber nicht da war. „Das kann man durchaus hineininterpretieren“, glaubt Helmut Fischer, „es hat ihm wohl einen Knacks gegeben“. Die Ermittlungen verschärften sich, als klar war, dass es um einen Polizisten ging, und der Polizei wurden auch Ermittlungsfehler vorgeworfen.

Im Jahr 2010 ging Fischer als Kriminalhauptkommissar in Ruhestand, nach 35 Dienstjahren. Auch er musste 1985 seine Waffe abgeben, die ballistisch untersucht wurde, und bekam eine Ersatzwaffe. Dass aus den Tausenden Waffen die Tatwaffe ausgesiebt werden konnte, verdankt man der forensischen Ballistik. Jede Waffe erzeugt Individualspuren und ist mit den Zügen im Lauf und ihren Schlagbolzenabdrücken verschieden, erklärt Fischer. Auch unter 12 000 baugleichen Waffen können im Elektronenrastermikroskop Unterschiede nachgewiesen werden, wie es in der forensischen Ballistik passiert. Und die hatte nachweislich beim Bürgermeistermord von 1835, der vom Besigheimer Amtsrichter untersucht worden war, ihren Anfang.